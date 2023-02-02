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TikTok bu uygulamalarda yasaklanabilir

Sosyal medya uygulaması TikTok, App Store ve Play Store’dan yasaklanabilir. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:29
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TikTok App Store ve Play Store’dan yasaklanabilir.

TikTok bu uygulamalarda yasaklanabilir
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Her gün popülerliğini artıran TikTok’la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tiktok, App Store ve Play Store’dan yasaklanabilir.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, TikTok son dönemde ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesi ile bir süredir tartışılıyor.

ABD’li Senatör Michael Bennet, Apple CEO’su Tim Cook ve Google CEO’su Sundar Pichai’ye hitaben gönderdiği mektupta Apple ve Google’ın TikTok’u uygulama mağazalarından “derhal” kaldırmasını talep etti.

Buna göre Tiktok, App Store ve Play Store’dan yasaklanabilir. Şirketin geniş kullanıcı kitlesi ve agresif veri toplama politikasının ABD’yi bu karara ittiği vurgulanıyor.

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