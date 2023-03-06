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TikTok BORG trendi can alıyordu. Hızla yayılıyor

ABD'nin Boston şehrindeki Massachusetts Üniversitesi'nde "TikTok BORG trendi" sebebiyle zehirlenen birçok öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Aşırı alkol tüketimi yüzünden 28 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:07
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TikTok BORG trendi can alıyordu. Hızla yayılıyor

TikTok BORG trendi can alıyordu. Hızla yayılıyor
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Massachusetts Üniversitesi (UMass) yetkilileri, öğrencilerinin katıldığı eğlence gecesinde "TikTok BORG trendi"nin yol açtığı aşırı alkol tüketimi yüzünden 28 ambulansın olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Zehirlenen öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, olayın ciddiyeti nedeniyle bölgedeki birçok devlet kurumunun seferber olduğunu kaydetti. Bölge polisi, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

EĞİTİM VERİLECEK

UMass yetkililerince yapılan açıklamada, hafta sonu etkinliklerinin gözden geçirileceği ve alkol tüketimi konusundaki eğitimin artırılacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, üniversiteye katılan öğrencilere aşırı içki tüketiminin yol açtığı psikolojik ve sağlık riskleri konusunda eğitim verildiği hatırlatıldı.

TEHLİKELİ MODA YAYILIYOR

ABD'deki üniversitelerde son zamanlarda sıkça gündeme gelen "TikTok BORG trendi", Çinli sosyal medya platformunda "zararı azaltılmış" içki içme yöntemi vadeden yeni bir moda. "Blackout rage gallon" anlamına gelen BORG; su, votka, kafeinli tatlandırıcı ve elektrolitlerle yapılan alkollü içeceği ifade ediyor.

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