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TikTok CEO'su ABD Kongresi’nde ifade verdi

TikTok'un CEO'su Shou Chew, ABD Kongresi'nde uygulamanın Çin hükümeti ile olan bağları, veri güvenliği ve ulusal güvenlik riskleri üzerine ifade verdi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 23:48
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TikTok CEO'su güvenlik endişelerinin ardından ABD Kongresi’nde ifade verdi

TikTok CEO'su ABD Kongresi’nde ifade verdi
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 Çin hükümetinin uygulamayı casusluk ve propaganda yaymak için kullandığı endişeleriyle karşı karşıya kalan TikTok, ABD'de yasaklanma riskiyle karşı karşıya. Ancak Chew, bu iddiaları reddederek, platformun veri güvenliği risklerini azaltacağını belirtti.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un CEO'su Shou Chew, uygulamanın Çin hükümetine bilgi sunma, veri güvenliği, ulusal güvenlik tehdidi ve gençlerin ruh sağlığını etkileme endişeleri çerçevesinde ABD Kongresi’nin Enerji ve Ticaret Komitesi'ne ifade verdi. Çin hükümetinin uygulamayı casusluk ve propaganda yaymak için gizli bir araç olarak kullandığı endişeleriyle ABD'de yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalan TikTok’un CEO'su Chew ifadesi sırasında iddiaları reddederek, platformun veri güvenliği risklerini azaltacağını söyledi.

“Birçok riskin varsayımsal ve teorik riskler olduğunu düşünüyorum”

Yaklaşık 5 saatten fazla süren duruşma sırasında ABD Kongresi Komite üyeleri, Çin hükümetinin uygulama üzerinden kullanıcı verilerine ne kadar erişimi olduğu konusundaki endişelerini dile getirdi. Chew, ABD'li yetkililerin güvenlik endişelerini "varsayımsal" olarak nitelendirerek, "Belirtilen birçok riskin varsayımsal ve teorik riskler olduğunu düşünüyorum, ben herhangi bir kanıt görmedim" dedi.

“Bir seçimle ilgili tehlikeli yanlış bilgileri çok ciddiye alıyoruz"

Chew, platformun siyasi reklam yapmadığının da altını çizerek, "Bildiğim kadarıyla siyasi reklam almayan tek platform biziz. Diğer platformların bunu söyleyebileceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı. Chew, TikTok'un siyasi reklamlar hakkındaki politikasını göz önünde bulundurarak, "Özellikle bir seçimle ilgili tehlikeli yanlış bilgileri çok ciddiye alıyoruz" şeklinde konuştu.

TikTok silah olarak nitelendirildi

Temsilci McMorris Rodgers duruşma sırasında TikTok için, "Çin Komünist Partisi'nin insanları gözetlemek, gördüklerimizi manipüle etmek ve gelecek nesilleri istismar etmek için kullandığı bir silahtır" değerlendirmesinde bulundu. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ise, TikTok'un yasaklanmasını desteklediğini söyledi.

"Teknolojiniz ölüme yol açıyor "

Kongre ayrıca, TikTok'un çocuklar üzerindeki potansiyel etkisiyle ilgili endişeleri de vurgulayarak, araştırmaların TikTok'un gençlere duygusal sıkıntı oluşturan ve yeme bozukluğuna sebep olan paylaşımları bulundurduğunu söyledi. Kongre temsilcisi Gus Bilirakis, TikTok'un çocukların kendine zarar vermeyi teşvik eden içeriğe maruz kalmasına izin veren içerik denetleme eksikliği olduğunu söyleyerek, "Teknolojiniz kelimenin tam anlamıyla ölüme yol açıyor" dedi.

"Sektördeki çoğu oyuncudan daha fazla veri topladığımıza inanmıyorum"

Kongre’nin TikTok'u veri gizliliği konusunda sorgularken platformun herhangi bir sağlık veya konum verisi toplamamayı taahhüt edip edemeyeceğini sorusuna Chew, "Bunlar, sektörümüzdeki diğer birçok şirket tarafından sıklıkla toplanan verilerdir. Neler topladığımız konusunda kullanıcılarımıza karşı çok şeffaf olmaya kararlıyız. Sektördeki çoğu oyuncudan daha fazla veri topladığımıza inanmıyorum" cevabını verdi.

"TikTok öyle ya da böyle sona ermeli"

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, uygulamanın Çinli sahipleri platformdaki paylarını devretmeyi kabul etmedikçe TikTok'u ABD'den yasaklanacağını ifade etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, TikTok için "Öyle ya da böyle sona erdirilmesi gerekiyor" demişti.

TikTok birçok ülkede resmi kurumlarda yasaklandı

TikTok’a şu ana kadar, güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek, Avrupa’da Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, İngiltere hükümeti ve parlamentosu, İsveç hükümetinde, ABD’de ise Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu ile ABD Temsilciler Meclisi’nde resmi cihazlarda kullanımı yasaklandı.

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