Sosyal medya devi yüzlerce çalışanı işten çıkardı

Ekonomide ve küresek ekonomide yaşanan sorunlar sosyal medya devlerini de etkiliyor.

Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler, çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

Bu kez TikTok işten çıkarma kararı aldı.

Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, video uygulaması TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance, maliyet düşürme önleminin bir parçası olarak 2022'nin sonunda birden fazla departmanda yüzlerce çalışanını işten çıkardı.

OYUN VE EMLAK ALANLARINDA ÇIKARMA

SCMP'nin kaynaklara dayandırdığı habere göre, günlük yaklaşık 600 milyon kullanıcıya sahip TikTok'un Çin'deki eş değeri Douyin'de ve şirketin oyun ve emlak operasyonlarında işten çıkarmalar uygulandı.

Rapora göre işten çıkarmalar, ByteDance'in işgücünün küçük bir yüzdesini temsil ediyor.