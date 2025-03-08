TikTok fenomeni hayatını kaybetti

TikTok fenomeni Efecan Kültür, geçen aylarda fazla kiloları nedeniyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Instagram'da Ankara Abisi kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Yasin Oyanık, Efecan Kültür'ün acı haberini duyurdu.

Youtuber Taylan Özgüç Danyıldız yaptığı paylaşımda , "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık." dedi.

EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?

Efecan Kültür'ün TikTok'ta 155 bini aşkın takipçisi vardı. Ünlü fenomen canlı yayın açarak kamera karşısında yemek yemesiyle tanınıyordu.

Efecan Kültür geçen aylarda fazla kilo nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

MUKBANG AKIMI NEDİR?

Mukbang, Güney Kore kökenli bir internet fenomeni ve içerik türüdür. "Mukbang" kelimesi, Korece'de "yemek" anlamına gelen "muk" ve "yayın" anlamına gelen "bang" kelimelerinin birleşiminden oluşur. Mukbang, genellikle bir kişinin büyük miktarlarda yemek yiyerek bu süreci canlı yayın veya video formatında izleyicilerle paylaşmasıdır. İçerik üreticileri, yemek yerken izleyicileriyle etkileşim kurar, yemeklerin tadını tarif eder ve sohbet ederler.