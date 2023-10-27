TikTok fenomeninden ağızları açık bırakan zenginlik tespiti

Bir TikTok kullanıcısı sosyal medya hesabından yayınladığı "Para gürültülü yeri sevmez" isimli videosu sosyal medyada beğeni topladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
TikTok fenomeninden ağızları açık bırakan zenginlik tespiti

Kenana JOADA isimli sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, paranın gürültülü yerleri sevmediğini örnekler vererek anlattı.

“PARANIN OLDUĞU YERLER SESSİZ”

JOADA "Bankaya git sessiz, zengin bir mahalleye git sessiz" ayrıca paylaşımında en gürültülü yerler ve en yüksek sesli konuşanların da fakirlerin bulunduğu yerler olduğunu ifade etti.

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Sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım çok sayıda etkileşim alırken, kullanıcılar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Kullanıcılar kendi deneyimlerinden yol çıkarak yapılan paylaşımın doğru olduğunu belirtti.

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