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TikTok için yapmışlar! Yolda yürüyen kızlara kabusu yaşattılar

Mersin'de geçtiğimiz günlerde kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan 2 kişi yabancı bir cisim atmıştı. Olay sonrasında genç kızlardan Hatice Aslan gözünden yaralanmıştı. Emniyet tarafından yakalanan şüpheliler olayı 'Tiktok'taki balon atma 'chalange' oyunundan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 03:00
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TikTok için yapmışlar! Yolda yürüyen kızlara kabusu yaşattılar

TikTok için yapmışlar! Yolda yürüyen kızlara kabusu yaşattılar
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18 Kasım Cuma akşamı merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 3 genç kadına yaklaşan motosikletli 2 kişi, kadınlara doğru yabancı bir cisim fırlatarak kaçtı.

İHA’nın haberine göre; atılan cisim 3 genç kızdan Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, plakasız motosikletle gelen şüpheliler izlerini kaybettirdi.

Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan Aslan, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

150 KİŞİLİK ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Olayın ardından zanlıların yakalanması için Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 150 kişilik özel ekip oluşturuldu. Kafalarında kask bulunan ve olaydan sonra mobilet üzerinde sürekli yer değiştiren şüphelilerin belirlenmesi için bölgedeki yaklaşık 700 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, zanlıların izini Davultepe Mahallesi'nde tespit etti. Bilal K. (26) ile Ahet K. (26) adlı şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, zanlıları bu akşam saatlerinde olay yerine yaklaşık 17 kilometre mesafede yakalayarak gözaltına alındı.

OYUN OLSUN DİYE İÇİ SU DOLU BALON ATMIŞLAR

Polis ekiplerini karşılarında gördüklerinde, 'Bizi nasıl buldunuz?' şeklinde şaşkınlıklarını ifade eden şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, olayı 'Tiktok'taki balon atma chalange' oyunundan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların, genç kızlara attıkları cismin ise içerisinde su bulunan balon olduğu ifade edildi.

OLAY ANI KAMERALARDA

Öte yandan, şahısların kızlara cisim atma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen 3 genç kızın üzerine, karşı yönden gelen motosikletli 2 kişi bir cisim atıyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçarken, gözünden yaralanan Hatice Aslan yere yığılıyor. Genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yapıyor.

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