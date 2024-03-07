Tiktok öldürdü. Videoda izlediği kimyasal maddeyi soludu

Kaynak: Cumhuriyet
Tiktok öldürdü. Videoda izlediği kimyasal maddeyi soludu
İngiltere'de 11 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta gördüğü bir akımı uygulamaya çalışırken canından oldu.

İngiltere'de Tommie-lee Gracie Billington isimli 11 yaşındaki bir çocuk, arkadaşının evinde yatıya kaldığı gece TikTok'ta gördükleri bir akımı uygulamaya çalışırken hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen küçük çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Lancashire Polisi, soruşturmanın sürdüğünü söylerken, çocuğun babaannesi Tina Burns, 11 yaşındaki çocuğun bir TikTok akımına katıldıktan sonra hayatını kaybettiğini öne sürdü.

TikTok'ta öne çıkan ve bir tür "zehirli kimyasalları soluma akımı" sırasında yaşamını kaybeden Billington'ın, soluduğu öne sürülen boya, solvent, aerosol kutuları, yapıştırıcı veya temizlik ürünleri gibi maddelerin ardından merkezi sinir sistemininin etkilendiği ve beyin aktivitesinin yavaşladığı tahmin ediliyor.

Bu uygulamanın son derece tehlikeli olduğu bilinirken aynı zamanda geveleyerek konuşma, baş dönmesi ve halüsinasyonlara neden olabiliyor. Bulantı, kusma ve yönelim bozukluğu da sık görülen yan etkiler arasında yer alıyor. Bu solventlerin solunmasının kalp krizine ve boğulmaya neden olabileceği belirtildi.

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