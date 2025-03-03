TikTok, Reddit'in kurucu ortağını kaptı

Reddit'in kurucu ortağı ve tanınmış girişim sermayedarı Alexis Ohanian, milyarder iş insanı Frank McCourt'un TikTok'un ABD operasyonlarını satın alma girişimine stratejik danışman olarak katıldı. McCourt, bu gelişmeyi bugün yaptığı açıklamada duyurdu ve Ohanian'ın sosyal medya alanındaki engin deneyimine vurgu yaptı.

McCourt'un internet savunuculuğu grubu Project Liberty, TikTok'un ABD'deki varlıklarını satın almak için "Project Liberty" adını verdiği bir konsorsiyum oluşturdu. Bu girişim, kullanıcıların verilerinin nasıl kullanılacağı ve paylaşılacağı konusunda daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak bir teknolojiyi uygulamayı hedefliyor. McCourt, Ohanian'ın bu projede özellikle doğrulama ve tanıtım konularında büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ohanian, Virginia Üniversitesi'nde oda arkadaşıyla birlikte Reddit'i kurarak internet dünyasında öncü bir rol üstlendi. 2006 yılında Reddit'i Conde Nast'a sattıktan sonra, 2014 yılında İcra Başkanı olarak geri döndü. Ayrıca Instacart, Patreon ve OpenSea gibi birçok teknoloji şirketine yatırım yaptı. Ohanian, projeye katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, insanların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamanın önemine vurgu yaptı.

TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini korurken, uygulamanın potansiyel alıcıları arasında birçok yatırımcı grubu ve şirket bulunuyor. Teknoloji girişimcisi Jesse Tinsley liderliğindeki bir grup yatırımcı, YouTube kişiliği MrBeast ve Wyoming girişimcisi Reid Rasner'ı içeriyor. Ayrıca, eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick ve Walmart CEO'su Doug McMillon da TikTok'un ABD operasyonlarını satın almakla ilgilenen diğer isimler arasında yer alıyor.

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McCourt ve ortakları, tekliflerinin finansmanı, teknolojiye yaklaşımları ve ulusal güvenlik endişelerini nasıl ele aldıkları da dahil olmak üzere TikTok teklifi hakkında Beyaz Saray'a kapsamlı bilgi sundular. ByteDance, TikTok'un Çinli ana şirketi, satış süreciyle tam olarak ilgilenmedi veya varlıkları değerlemedi, bu da uygulamayı ABD'de kapatma olasılığını artırıyor.