TikTok tarikatı gençlerin peşinde. Aileler dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TikTok tarikatı gençlerin peşinde. Aileler dikkat

TikTok kullanan gençleri ağına düşüren bir tarikat ortaya çıktı.

Dünya bu skandalı konuşuyor. Netflix’te yayınlanan Şeytanın Dansçıları: 7M Adında Bir TikTok Tarikatı isimli belgesel herkesi şoke etti.

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Geçtiğimiz ay gösterime giren belgesel TikTok kullanan yüzlerce dansçının bir ajans vasıtasıyla karanlık bir tarikata çekilmesini anlatıyor.

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3 bölümlük belgeselde konuşan aileler tarikat lideri tarafından kandırılan çocuklarından aylardır haber alamadıklarını söyleyerek yardım istiyor.

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TikTok'ta 3,3 milyondan fazla takipçisi olan Miranda Wilking isimli kızın kaybolmasını anlatan belgesel gençlerin beyninin nasıl yıkandığını anlatıyor.

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