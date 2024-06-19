TikTok tarikatı gençlerin peşinde. Aileler dikkat

Dünya bu skandalı konuşuyor. Netflix’te yayınlanan Şeytanın Dansçıları: 7M Adında Bir TikTok Tarikatı isimli belgesel herkesi şoke etti.

Geçtiğimiz ay gösterime giren belgesel TikTok kullanan yüzlerce dansçının bir ajans vasıtasıyla karanlık bir tarikata çekilmesini anlatıyor.

3 bölümlük belgeselde konuşan aileler tarikat lideri tarafından kandırılan çocuklarından aylardır haber alamadıklarını söyleyerek yardım istiyor.

TikTok'ta 3,3 milyondan fazla takipçisi olan Miranda Wilking isimli kızın kaybolmasını anlatan belgesel gençlerin beyninin nasıl yıkandığını anlatıyor.