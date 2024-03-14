TikTok yasağı için ilk onay resmen geldi! Sosyal medya fenomenlerine kötü haber

ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok’un ülkede yasaklanması için ilk adım atıldı. ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, ilk onay çıktı.

Oylamada, 65’e karşı 352 oyla Çinli ByteDance’ın sahibi olduğu TikTok’un ABD’de yasaklanmasına dair Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, ByteDance’ın TikTok'un ABD'de varlıklarını 6 ay içinde satmasını, satmadığı takdirde ise platformun ABD'de yasaklanmasını içeriyor.

JOE BIDEN'IN ONAYINA SUNULACAK

Yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacakken, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'in senatörlerle görüşmek üzere bugün Capitol Hill'i ziyaret edeceği belirtildi.

APPLE VE GOOGLE'DA YER ALAMAYACAK

Çin'in herhangi bir satışı onaylayıp onaylamayacağı ya da ByteDance’ın TikTok'un ABD’deki varlıklarını altı ay içinde elden çıkarılıp çıkarmayacağı henüz bilinmezken, TikTok, satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında kendine yer bulamayacak.

"HÜKÜMET 170 MİLYON ABD’LİNİN ANAYASAL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIYOR"

TikTok tarafından oylama öncesi yapılan açıklamada, "Bu yasanın önceden belirlenmiş bir sonucu var: TikTok'un ABD’de tamamen yasaklanması. Hükümet, 170 milyon ABD’linin Anayasal ifade özgürlüğü hakkını elinden almaya çalışıyor" denildi.

"VERİLERİN BURADA ABD’DE KALMASINI MI YOKSA ÇİN'E GİTMESİNİ Mİ İSTİYORUZ?"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün yaptığı açıklamada, yasa tasarısının amacının TikTok'u yasaklamak olmadığını belirterek, Çin mülkiyetine son vermek olduğunu ifade ederken, "TikTok'un bir platform olarak bir ABD şirketine mi yoksa Çin'e mi ait olmasını istiyoruz? TikTok'tan gelen verilerin burada ABD’de kalmasını mı yoksa Çin'e gitmesini mi istiyoruz?" dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Şimdi tüm gözler, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama organlarından biri olan Senato'ya çevrildi.

Senato da bu yasa teklifini kabul ederse, prosedür son evreye ulaşacak ve nihai karar Başkan Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Biden, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, sıra kendisine geldiğinde yasayı imzalayacağını ifade etmişti.