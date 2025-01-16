TikTok yasağı RedNote'a ilgiyi arttırırdı

ABD’de TikTok yasağının yaklaşmasıyla, kullanıcılar yeni platformlara yöneliyor. 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan yasa, TikTok’un ABD uygulama mağazalarından kaldırılmasını ve cihazlarda çalışmasını engelleyecek. Ancak, milyonlarca kullanıcı yasağı aşmak yerine, Çin menşeli sosyal medya platformu RedNote’a (Xiaohongshu) geçti. Bu geçiş, sadece platform değişikliği değil, aynı zamanda kültürel bir etkileşim dalgası başlattı.

RedNote’a geçiş yapan ABD’li kullanıcılar, uygulamanın Çince tasarlanmış olmasından dolayı dil engeliyle karşılaştı. Bu durum, Duolingo’da Çince öğrenmek isteyen kullanıcı sayısında büyük bir artışa yol açtı. Dil öğrenme uygulaması, ABD’de Çince öğrenen yeni kullanıcı sayısında geçen yıla oranla %216’lık bir büyüme kaydetti. Özellikle Ocak ayı ortasında RedNote’un popülerliğinin artmasıyla, bu oran daha da yükseldi.

Duolingo, yeni kullanıcılarından topladığı verilerde, kullanıcıların büyük bir kısmının uygulamayı TikTok üzerinden keşfettiğini belirtti. Şirket, sosyal medya platformlarında da bu trendi esprili bir şekilde ele aldı. Duolingo, TikTok’ta paylaştığı bir videoda maskotu olan yeşil baykuşu Çin’e giderken göstererek, “TikTok mültecileri için Çince ifadeler öğrenme zamanı” mesajını paylaştı. Bu video, kısa sürede 620 bin beğeni aldı.

Appfigures’ın verilerine göre, Duolingo’nun indirme oranları da hızla arttı. Ocak ayının başında uygulamanın indirilme oranı %36 artış gösterdi. Şu anda Duolingo, ABD’de en popüler 20 uygulama arasında yer alıyor.