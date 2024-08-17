TikTok yasaklanacak mı? Yetkili isimden açıklama geldi

TBMM'nin Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti'den Hatay Milletvekili olan Hüseyin Yayman'ın liderliğinde bir araya geldi. Komisyonun, sadece sosyal medya ile ilgili olmadığını belirten Yayman, dijital platformlarda veri gizliliği ve bireysel mahremiyetin korunmasıyla ilgili önemli zorluklar olduğunu dile getirdi. Yayman, "We Are Social'ın 2024 Ocak ayı verilerine göre, Türkiye'nin YouTube'da 57 milyon, Instagram'da ise 57 milyon takipçisi var ve son tartışmalarla bu sayının 60 milyona ulaşmış olabileceğini belirtti. TikTok 37 milyon, Facebook 34 milyon, X platformu 20 milyon ve LinkedIn 16 milyon kullanıcı sayısına sahip.

Uluslararası sıralamada, X platformunda dünya genelinde 7., YouTube'da 11., Facebook'ta 15., TikTok'ta 10., Instagram'da ise 5. sıradayız. LinkedIn'de 13. sıradayız. Sosyal medya ve dijital platformlar, global ölçekte yoğun tartışmaların odağı haline gelmiştir. ABD'deki tartışmalara yeniden atıfta bulunmak istemiyorum, ancak artık hibrit siyasetin ve siyasal iletişim kampanyalarının gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz. Hibrit savaş benzeri bir siyasal iletişim stratejisinin uygulandığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ SOKAKTA BULMADIK'

Yayman, dijital mecraların Fransa ile İngiltere'de tartışıldığını belirterek, şunları ifade etti:

"Instagram'a erişim engellinin getirilmesi, başta katalog suçları olmak üzere yasadan kaynaklanan birtakım düzenlemelerdi ve Instagram'ın açılmış olmasını, çok değerli buluyoruz. META yetkilileri zaten komisyonumuza geldiler, dinledik ve tekrar bu dönemde yoğun bir diplomasi içerisinde bulunduk. Diğer taraftan oyun mecralarının son durumuyla ilgili de şunu söylemek lazım; Adana Mahkemesi'nin Roblox ile ilgili verdiği karara hepimiz uymak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir hukuk devletidir. Bizim hep söylediğimiz mesele şudur; siz Berlin'de, Paris'te, Londra'da, Washington'da, Viyana'da hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin yasalarına ne derece saygı gösteriyorsanız, Türkiye'de de buna uymak zorundasınız.

Öbür taraftan TikTok meselesi çok konuşuldu, tartışıldı. Kesinlikle yasaklamalara, sansüre karşıyız; çünkü zaten bu platformları Türkiye'ye davet eden, bunun her türlü hukuksal, yönetsel, dijital, teknolojik altyapısını kuran bir hükümetiz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devletini sokakta bulmadık ve kendini yasamanın üzerinde gören anlayışı asla kabul etmiyoruz."