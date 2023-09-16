TikTok'a 345 milyon euro ceza

İrlanda Verileri Koruma Komisyonu, TikTok'a 345 milyon euro para cezası verdiğini ve sosyal medya platformunu 2020'nin ikinci yarısına ait ihlallerden dolayı kınadığını açıkladı.

İrlandalı komisyonun araştırması, genç kullanıcılara yönelik kayıt sürecinin, hesaplarını varsayılan olarak herkese açık hale getiren ve herkesin videolarını görüntülemesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan ayarlarla sonuçlandığını ortaya koydu.

Yine komisyon soruşturmasında, bu varsayılan ayarların, izin verilmemesine rağmen platforma erişim sağlayan 13 yaşın altındaki çocuklar için de risk oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Ayrıca, ebeveynlerin ayarları yönetmesi için tasarlanan "aile eşleştirme" özelliğinin yeterince katı olmadığı ve yetişkinlerin 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar için doğrudan mesajlaşmayı rızaları olmadan açmasına olanak tanınması eleştirildi.

Komisyon, bu durumun genç kullanıcıları kaydolurken ve video yayınlarken "gizliliğe müdahale eden" seçeneklere yönlendirdiği sonucuna vardı.

TİK TOK SUÇLAMALARA NE YANIT VERDİ?

TikTok yaptığı açıklamada verilen para cezasına itiraz edeceğini bildirdi.

Şirket, komisyonun eleştirilerinin üç yıl öncesine dayanan özellik ve ayarlara odaklandığı eleştirisini getirerek, Eylül 2021'de soruşturmanın başlamasından çok önce, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik tüm hesapların varsayılan olarak özel hale getirilmesi ve 13-15 yaş arası çocuklar için doğrudan mesajlaşmanın devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere gerekli değişikliklerin yapıldığını iddia etti.

TikTok'un Avrupa sorumlusu Elaine Fox yaptığı açıklamada, “Soruşturma başlamadan birkaç ay önce 2021'in başında uygulamaya koyduğumuz önlemlerin bir sonucu olarak, kararda dile getirilen eleştirilerin çoğu artık geçerli değil." dedi.

Avrupa özel veri koruma yasası, 2018 yılında uyulamaya konulduğundan bu yana İrlandalı komisyon, büyük teknoloji şirketleriyle ilgili soruşturmaları gerektiği gibi hızlı yapmamakla eleştiriliyor.

Instagram ve WhatsApp, geçen yıl İrlandalı komisyon tarafından verileri koruma kanuna ihlalden para cezasına çarptırılmıştı.

Nisan ayında TikTok, çocuk verilerini yasadışı olarak işlediği gerekçesiyle Birleşik Krallık veri denetleme kurumu tarafından 12,7 milyon sterlin (14,7 milyon euro) para cezasına çarptırılmıştı ki bu, türünün en büyük cezalarından biriydi.

Çin merkezli sosyal medya platformu Avrupa'da 150 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Ana şirketi ByteDance 2022 yılında 80 milyar dolar gelir elde etti.