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Youtube’ın ardından o özellik TikTok’a geliyor

'Uyku Hatırlatıcısı Özelliği' TikTok’a geliyor. İşte detaylar...

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:16
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TikTok’a Uyku Hatırlatıcısı özelliği geliyor

Youtube’ın ardından o özellik TikTok’a geliyor
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, sosyal medya uygulaması TikTok, YouTube'un ardından 'Uyku Hatırlatıcısı Özelliği' üzerinde çalışıyor

Kullanıcıların yatacağı saati belirlemesinin ardından, TikTok sizi o saatte uyaracak ve uyumanız gerektiğini söyleyecek.

BİLDİRİMLER UYKU SAATİNDE KAPANACAK

Uyku saatinden sonraki tüm bildirimlerin 7 saat kadar kapanmasına odaklanan bu sistemde eğer seçerseniz 3-4 saat sonra da bildirimler almaya tekrar başlayacaksınız.

Özellik şu anda sınırlı kullanıcı ile test aşamasında yerini aldı. Tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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