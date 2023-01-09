Youtube’ın ardından o özellik TikTok’a geliyor

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, sosyal medya uygulaması TikTok, YouTube'un ardından 'Uyku Hatırlatıcısı Özelliği' üzerinde çalışıyor
Kullanıcıların yatacağı saati belirlemesinin ardından, TikTok sizi o saatte uyaracak ve uyumanız gerektiğini söyleyecek.
BİLDİRİMLER UYKU SAATİNDE KAPANACAK
Uyku saatinden sonraki tüm bildirimlerin 7 saat kadar kapanmasına odaklanan bu sistemde eğer seçerseniz 3-4 saat sonra da bildirimler almaya tekrar başlayacaksınız.
Özellik şu anda sınırlı kullanıcı ile test aşamasında yerini aldı. Tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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