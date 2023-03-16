TikTok’a yeni akış seçeneği geliyor. Konusunu duyan şaşırıyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, TikTok uygulamasına yeni özellik geliyor.

Sosyal medya devi platforma yeni bir akış seçeneği ekleneceğini duyurdu.

'STEM' ismi verilen bu akış, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında içerikler sunacak.

Akış, kullanıcıların özellikle bilim konulu içerikler izlemesine olanak tanıyacak.

BİLİM TEKNOLOJİ ODAKLI

Paylaşılan detaylara göre ''STEM'' adını taşıyacak akış bölümünde, kullanıcılara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında içerikler sunulacak. Böylece kullanıcılar, eğlence odaklı içerikler arasında gezinmek zorunda kalmadan yararlı bilgilere daha kolay erişim sağlayacak.

TikTok, yeni özelliğin önümüzdeki haftalardan itibaren ABD’deki kullanıcılar için erişime açılacağını söylüyor.