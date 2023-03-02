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TikTok'tan 18 yaşından küçüklere yasak! Sınırlama getirildi

18 yaşından küçüklerin sosyal medya bağımlılığını düşürmek isteyen TikTok ekran süresi sınırı 60 dakika olarak belirledi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:32
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TikTok'tan 18 yaş altına yasak

TikTok'tan 18 yaşından küçüklere yasak! Sınırlama getirildi
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Gençler ve çocuklar sosyal medyada yetişkinlere göre çok daha fazla zaman geçiriyor.

Bu anlamda bir adım atan TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılar için geçerli olacak yeni özelliğini duyurdu. Buna göre TikTok ekran süresi sınırı, bu yaş sınırındaki kullanıcılar için otomatik olarak 60 dakika olacak.

Uygulama, ayarlanabilir bir özellik olarak açıklanıyor. Özelliğin kapatılması halinde 100 dakikadan sonra TikTok, ekran süresi sınırı belirlenmesi uyarısını yapıyor. Ayrıca 13 yaşın altındaki kişiler için varsayılan olarak 60 dakikalık bir sınır belirleyecek.

Özellikle ABD tarafından yoğun bir baskı altında. Birçok iddiaya göre TikTok, Çin’e bazı önemli bilgileri sızdırıyor. Ek olarak veri toplama yöntemleri ve siber saldırı riskine ilişkin endişe yarattığı gerekçesiyle bazı ülkelerde yasaklanıyor.

TikTok, bugün buna benzer bir nedenle ülkemizde de cezaya çarptırıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya platformu TikTok’a 1 milyon 750 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. Kararın nedeni olarak ise ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin edilmemesi gösteriliyor.

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