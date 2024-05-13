Tilki yavrusu koruma altına alındı

Kaynak: İHA
Tilki yavrusu koruma altına alındı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bitkin halde bulunan tilki yavrusu, hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'in Akburun Mahallesi'nde merhametli vatandaşlar tarafından bitkin bir halde bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine götürülerek teslim edildi.

Beyşehir Milli Parklar Şefliğinde gerçekleştirilen müdahalelerin ardından tilki yavrusu tedavi ve rehabilite edilmek amacıyla Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.

Tilki yavrusunun buradaki tedavisi ve rehabilitesinin sona ermesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

aw203244-01.jpg

aw203244-03.jpg

Son Haberler
Şeyma Subaşı nafakasını bir gecede harcadı Magazin
Şeyma Subaşı nafakasını bir gecede harcadı
Malatya'da tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Yerel Haberler
Malatya'da tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Kızdığı sürücünün levye ile aynasını kırdı Gündem
Kızdığı sürücünün levye ile aynasını kırdı
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi Yerel Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu Yaşam
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
Kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Kaçak sigara operasyonu
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi Spor
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi