Tilki yavrusu koruma altına alındı

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'in Akburun Mahallesi'nde merhametli vatandaşlar tarafından bitkin bir halde bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine götürülerek teslim edildi.

Beyşehir Milli Parklar Şefliğinde gerçekleştirilen müdahalelerin ardından tilki yavrusu tedavi ve rehabilite edilmek amacıyla Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.

Tilki yavrusunun buradaki tedavisi ve rehabilitesinin sona ermesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.