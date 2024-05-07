TİM Başkanı Gültepe’den hızlı teslimat mesajı

Gültepe, Türkiye'de ihracatın her geçen yıl arttığını söyledi. İhracatta otomotiv sektörünün birinci sırada olduğunu anlatan Gültepe, otomotivi kimya ve hazır giyim sektörünün izlediğini söyledi.

Gültepe, ihracatçılar olarak 2023’ü rekorla kapattıklarını hatırlatarak 2024’teki ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gültepe, 2024'ün ilk çeyreğini bitirdiklerini yüzde 3,5-4 artış sağladıklarını söyledi.

Gültepe, 2024'te 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefleri olduklarını hazirandan sonra biraz da piyasaların düzelmesi ve Avrupa'nın genişlemesi ve büyümesiyle hedefimizi yakalayacağımızı düşündüklerini söyledi.

Gültepe, Türkiye'nin jeopolitik yapısı ve konumu sebebiyle teslimat sürelerinde hızın ön plana çıktığını belirtti.

Gültepe, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'deki gümrük kapılarının, bekleme sürelerinin daha da kısalmasına yönelik gerekli önlemleri almaları gerektiğini ifade etti.