TİM Başkanı Gültepe’den hızlı teslimat mesajı

Kaynak: AA
TİM Başkanı Gültepe’den hızlı teslimat mesajı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta hızın önemine dikkat çekerek Türkiye'nin hızlı teslimat konusunda iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

Gültepe, Türkiye'de ihracatın her geçen yıl arttığını söyledi. İhracatta otomotiv sektörünün birinci sırada olduğunu anlatan Gültepe, otomotivi kimya ve hazır giyim sektörünün izlediğini söyledi.

Gültepe, ihracatçılar olarak 2023’ü rekorla kapattıklarını hatırlatarak 2024’teki ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gültepe, 2024'ün ilk çeyreğini bitirdiklerini yüzde 3,5-4 artış sağladıklarını söyledi.

Gültepe, 2024'te 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefleri olduklarını hazirandan sonra biraz da piyasaların düzelmesi ve Avrupa'nın genişlemesi ve büyümesiyle hedefimizi yakalayacağımızı düşündüklerini söyledi.

Gültepe, Türkiye'nin jeopolitik yapısı ve konumu sebebiyle teslimat sürelerinde hızın ön plana çıktığını belirtti.

Gültepe, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'deki gümrük kapılarının, bekleme sürelerinin daha da kısalmasına yönelik gerekli önlemleri almaları gerektiğini ifade etti.

İlgili Haberler
e-Ticaret sektöründe Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor
e-Ticaret sektöründe Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor
Trafikteki sigortalı araçlar 23,3 milyonu aştı
Trafikteki sigortalı araçlar 23,3 milyonu aştı
EPDK 6 şirkete lisans verdi
EPDK 6 şirkete lisans verdi
Son Haberler
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta arttı Dünya
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta arttı
Merkez Bankası’ndan bugüne kadarki en yüksek alım. Geçen hafta sessiz sedasız yapmışlar Ekonomi
Merkez Bankası’ndan bugüne kadarki en yüksek alım. Geçen hafta sessiz sedasız yapmışlar
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
CHP'den AYM'ye '8'inci Yargı Paketi' başvurusu Siyaset
CHP'den AYM'ye '8'inci Yargı Paketi' başvurusu
İnşaat halindeki bina çöktü: 5 işçi öldü 49 işçi kayıp Dünya
İnşaat halindeki bina çöktü: 5 işçi öldü 49 işçi kayıp
Kastamonu’daki 'kesik baş' cinayetinde flaş gelişme Yerel Haberler
Kastamonu’daki 'kesik baş' cinayetinde flaş gelişme
Bir siyasi cinayet nasıl karartılır? İsmail Saymaz açıkladı Gündem
Bir siyasi cinayet nasıl karartılır? İsmail Saymaz açıkladı