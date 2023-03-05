Time dergisi yılın kadınları lisyesini açıkladı

Time dergisinin Yılın Kadınları listesini açıkladı. Dergi, daha eşit bir dünya için çalışan "12 sıra dışı lideri" seçtiğini duyurdu.

Listede oyuncu Cate Blanchett, yazar Angela Bassett, şarkıcı Phoebe Bridgers, oyuncu Quinta Brunson, futbolcu Megan Rapinoe, boksör Ramla Ali, aktivist Ayisha Siddiqa, İranlı gazeteci Masih Alinejad, aktivist Olena Shevchenko, Suntory Beverages CEO'su Makiko Ono, üreme hakları aktivisti Verónica Cruz Sánchez ve Brezilya Cinsiyet Eşitliği Bakanı Anielle Franco yer alıyor.

Dergi, yılın kadınlarını kutlamak için 8 Mart'ta Los Angeles'ta Time Women of the Year galasını düzenleyecek.

Etkinlikte Phoebe Bridgers özel bir performans sergilerken; Blanchett, Siddiqa, Bassett, Brunson, Ali, Shevchenko ve Alinejad da hazır bulunacak.

Time'ın CEO'su Jessica Sibley, "Time'ın misyonu, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren insanlara ve fikirlere ışık tutmaktır. 2023 Yılın Kadınları, iklim aktivizmi, insan hakları, sosyal adalet ve daha fazlasına yönelik çabaları ve taahhütleriyle hepimizi daha eşit bir dünyaya götürüyor ve gerçek değişimi etkiliyor” dedi.

Yılın Kadınları listesi, Time'ın 2020'de geçen yüzyılın etkili 100 kadınını öne çıkarmak için başlattığı ve odağı, 1999'da "Kişi" olarak değiştirilen "Yılın Adamı" serisinden başka yöne çekmenin bir yolu olarak hazırlanıyor.