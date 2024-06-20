Timur Cihantimur’un cezaevi fotoğrafı ortaya çıktı. Ot toplayıp tuvalet temizliyorlar

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart’ta karıştığı kazada yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu cipiyle ATV'li gruba çarpmıştı. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur kaçtıkları ABD’de yakalandı. İlk duruşmasına çıkan Tok ve Cihantimur’un cezaevinde ot toplayıp tuvalet temizlediği öğrenildi.

Rehabilitasyon cezaevinde kalan Timur Cihantimur'a ot yolma, yer ve tuvalet temizleme gibi işler yaptırıldığı öne sürüldü.

Öte yandan Cihantimur’un cezaevindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç görselleri paylaştı.

Cihantimur’un avukatları “Islah evinde çok kötü şartlar altında kalıyor. Bu çocuğun topluma kazandırılması lazım. Verilen görevleri yapmakta zorlanıyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" ifadesini kullandı.

Cihantimur'un Yerinin değiştirilmesini talebi hakim tarafından reddedildi. Türkiye'nin anne-oğulun iadesi için sunduğu deliller ve talepler duruşmada görüşüldü. Mahkeme Eylem Tok'la oğlu Timur Cihantimur'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Cihantimur bugün saat 16.30'da Türkiye saatiyle Boston Mahkemesi'nde ikinci kez duruşmaya çıkacak. Timur Cihantimur'un yüzünde darp izleri bulunduğu ve panik içinde olduğu belirtilmişti.

Eylem Tok'un ise 27 Haziran'da devam edilecek olan yargılanmasına katıldığı, duruşmada turuncu tulum giydiği, saçlarını sarıya boyadığı ve makyajlı olduğu görüldü.

TÜRK KURYE YAKALATTI

Öte yandan iddialara göre ABD Boston’da yabancı bir isimle sipariş veren Eylem Tok’u bir Türk kurye tanıyarak ihbar etti ve böylece Eylem Tok ve oğlu yakalandı.

NE OLMUŞTU

Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024 tarihinde Kemerburgaz'da lüks otomobiliyle, bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpmış ve Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden olmuştu.

Olayın ardından Cihantimur ve annesi Eylem Tok önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Adalet Bakanlığı, şüphelilerin iadesi için ABD yetkili makamlarına geçici tutuklama talebini iletmişti.