Arkadaşlık ve sohbet uygulamalarından biri olan Tinder ülkemizde de sık kullanılan plarformlardan biridir. Tinder’a üye olmak ve kullanmak isteyen kişiler öncelikle playstore üzerinden uygulamayı telefonlarına indirmeleri gerekmektedir. Peki, Tinder nedir? Tinder nasıl kullanılır?

TİNDER NEDİR?

Tinder, insanların sosyalleşmesini olanak sağlayan arkadaşlık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulama ile birlikte, birden fazla insanla tanışıp, sohbet edebiliyorsunuz.

İnsanlar Tinder’da ilk olarak, beğendiği insanları seçiyor. Seçmekle kalmayıp, karşı tarafında beğenmesi gerekiyor. Eğer iki taraf birbirini beğenirse, eşleşme sağlanıyor. Eşlenme sağlandığı taktirde iki taraf sohbet edebiliyor. Eğer eşlenme olmazsa, sohbet sağlanamıyor.

Tinder uygulamasının en büyük özelliği, lokasyon bazlı olarak çalışması. Bulunduğunuz lokasyondan yola çıkarak, belirli bir kilometre aralığı seçiyorsunuz. Bu kilometre aralığı içinde bulunan insanların profilleri karşınıza çıkıyor.

Tinder’ı kullanan kullanıcılar için özellikler, kota sistemi çalışıyor. Bu özellikleri kullandıktan kısa bir süre sonra kotanız doluyor. Kotanız dolduktan kısa bir süre da yenileniyor.

Son olarak, popüler arkadaşlık uygulaması için ilerleyen zamanlarda, yeni güncellemeler gelecek gibi duruyor. Bu güncellemelerin yanı sıra, uygulama video özelliği desteğine de kavuşacak. Bu özellik ile uygulama, rakiplerini geride bırakacak gibi duruyor.

TİNDER NASIL KULLANILIR?

Tinder’e kayıt olurken birden fazla fotoğraf yüklüyorsunuz. Kişiler bu fotoğraflardan yola çıkarak, insanları beğeniyor. Eğer beğenmezlerse de profili atlayabiliyorsunuz.

Kayıt olurken Facebook ile kayıt olup, oturum açabiliyorsunuz. Facebook ile oturum açarsanız eğer, profil bilgileriniz otomatik olarak doluyor.

Eğer Facebook ile açmak istemiyorsanız, bu bilgileri kendinizde doldurabiliyor ya da boş bırakabiliyorsunuz.

Ek olarak, uygulamaya Instagram hesabınızı da bağlayabiliyorsunuz. Instagram hesabınızı eklediğiniz zaman, Instagram’da bulunan fotoğraflarınız uygulama içinde de gözükebiliyor.