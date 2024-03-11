Tinerle soba yakarken canından oldu

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç-bakım binasında işçi olarak görev yapan 22 yaşındaki Yener Durmuş, 16 Şubat saat 08.00 sıralarında iş yerinde sobayı tinerle yakmaya çalıştı. Bu esnada tiner parladı, Durmuş'un vücudunda yanıklar oluştu.

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Gelen ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, ardından da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda 3'üncü derece yanıklar tespit edilen Durmuş, yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde 23 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.