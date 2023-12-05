TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıkladı. Barış Atay belediye başkanı adayı olacak mı

TİP Genel Başkanı, partisinin YouTube kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıkladı. Barış Atay belediye başkanı adayı olacak mı

Yerel seçimlere ilişkin sol içi işbirliği yapmak istediklerini belirten Baş, Hatay ve İstanbul’da Barış Atay’ın adaylığına ilişkin talepler olduğunu söyledi.

TİP Genel Başkanı, partisinin YouTube kanalında yaptığı canlı yayında, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, “Sol içi tartışmalara girmeyeceğiz, Solcularla, sosyalistlerle tartışmak istemiyoruz. Hatta olabildiğince fazla işbirliği yapmak istiyoruz. Şu anda 20’den fazla sol sosyalist kurumla ne yapabiliriz tartışması yapıyoruz. Şu anda 2 merkezi toplantı yapıldı, bir üçüncüsü önümüzdeki günlerde yapılabilir.” dedi.

Barış Atay’ın adaylığına talep

Baş, Hatay’da yurttaşların yoğun bir biçimde Barış Atay’ı belediye başkan adayı olarak görmek istediklerini aktardı. Baş, “Hatay’a her gittiğimde yurttaşların yoğun şekilde ‘Belediye başkanlığına Barış Atay’ı aday gösterin.’ diye talebi oluyor. İstanbul’da da aynı talep var. Hem Barış’la hem parti kurullarında bunu değerlendireceğiz.” diye konuştu.

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