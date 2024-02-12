TİP Gökhan Zan’ın adaylığını resmen ilan etti

İYİ Parti’den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürülmüştü.

TİP, bugün saat 11.00’de Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı.TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan oldu.

SERA KADIGİL: HATAY HALKININ SESİNİ DUYDUK

Zan’ın adaylığını açıklayan İstanbul milletvekili ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk. Bu sesi duyduk Hatay halkı ortak adayı olarak Gökhan Zan’ı seçtik" dedi.

TİP’ten yapılan açıklamada, "12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız" denilmişti.

Öte yandan genel seçimlerde Hatay'da İYİ Parti'den 2'nci sıra milletvekili adayı olan Gökhan Zan, seçimlerden sonra İYİ Parti’den istifa etmişti.