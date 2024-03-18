TİP ‘kayıtlar doğru’ dedi, ellerindeki Gökhan Zan'a ait ses kaydı deşifre oldu

Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Gökhan Zan, kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı.

GÖKHAN ZAN: BENDEN 5 MİLYON LİRA İSTEDİLER

Zan’a yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili ses kayıtları olduğu söylentileri üzerine, Zan’ın bu iddialarla ilgili savcılığa yaptığı suç duyurusunun ayrıntıları kamuoyuna yansıdı. Zan, savcılığa verdiği ifadede, kendisinden 5 milyon TL istendiğini ve tehdit edildiğini belirtti.

“TEHDİT EDEN KİŞİLERİ SAVCILIĞA VERDİM”

Zan, 17 Mart’ta savcılığa yaptığı suç duyurusunda, kendisini kurgusal ses kayıtları yapmakla tehdit eden kişilerin isimlerini verdi ve adaylık sürecinde yaşadığı baskıları detaylandırdı.

“SİLAH GÖSTERDİLER, ŞANTAJ YAPTILAR”

İddiaya göre, Zan’a adaylıktan çekilmesi için baskı yapıldı ve Lütfü Savaş’ı desteklemesi gerektiği söylendi. Zan, ayrıca tehdit eden kişilerin kendisine silah gösterdiklerini ve şantaj yaptıklarını ifade etti.

Zan’ın suç duyurusunda belirttiğine göre, bu kişiler tarafından defalarca adaylıktan çekilmesi için tehdit edilmiş ve kişisel ses kayıtlarıyla adaylık sürecinin baltalanacağı söylenmiş. Zan, bu kişilerden şikayetçi olduğunu ve hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.

“TİP GÖKHAN ZAN’A AİT KAYITLARIN DOĞRU OLDUĞUNA İNANIYOR”

Ses kayıtlarıyla ilgili bir bilgi de Gazeteci İsmail Saymaz tarafından aktarıldı. Saymaz,“TİP'e ulaşan ses kaydına göre Turgay Kocakaya isimli kişi, AKP adına Gökhan Zan'la görüşerek adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu teklif ediyor. Gökhan Zan da "5 milyon dolar olmaz mı" diyerek teklife olumlu yaklaşıyor. Gökhan Zan bu kayıtların montaj olduğunu söylüyor ancak TİP bu kayıtların doğruluğuna inanıyor” ifadelerini kullandı.

“MAFYA AÇIK AÇIK TEKLİF ETTİ”

Gökhan Zan, 1 ay önce Medyascope yayınında adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini ve mafyanın tehdit ettiğini söylemişti:

“Bana rüşvet teklif edildi. Kimden aldığımı söylemeyeceğim, ben bunu kamuoyuna ve halkımıza bırakacağım. Çekilmem adına, bu yarışta olmamam adına bana açık çek teklif edildi, ‘Ne istiyorsan sen bunu yaz’ dediler. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta iki defadır aracılarla mafya denen kişiler çekilmem için de tehdit etti.”