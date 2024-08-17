TİP'lilerle sohbet etti Ahmet Şık'a yumruk attı

AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Alpay Özalan'la birlikte Ahmet Şık'a saldırılanlar arasında yer alıp, bir de yumruk atan vekillerden biri. Eyyüp Kadir İnan'ın, Meclis'teki Can Atalay oturumundaki Ahmet Şık'a saldırısı gündeme oturdu. İnan, 17 Nisan 2023'te İzmir'de stantlarına ziyarette bulunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensubu gençlerle yaptığı sohbetin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada o görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sonrası Alpay Özalan'ın saldırısı sonrası devreye giren AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'da girdi. Görüntülerde onun da Şık'a yumruklu saldırı gerçekleştirdiği görüldü. 2023'te AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan'ın TİP'li gençlerle standta sohbet ettiği görüntüler yeniden gündeme geldi. TİP standına giden İnan'ın TİP'li gençlerle sohbet ettiği görüldü.

TİP'li gençlerle tek tek tokalana İnan'ın TİP'lilerden broşür aldığı görüntülenmişti. Ahmet Şık'a yumruk atan İnan'ın, AKP'nin gençlere yönelik yaptığı çalışmaların anlatıldığı broşürü de gençlere verdiği görülmüştü.