TİP'lilerle sohbet etti Ahmet Şık'a yumruk attı

Düzenleme: Kaynak: Duvar
TİP'lilerle sohbet etti Ahmet Şık'a yumruk attı

AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ahmet Şık'a yumruk attı gündeme oturdu. Ahmet Şık'a yumruk atan o vekilin İzmir'de TİP'li gençlerle sohbet ettiği ortaya çıktı.

AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Alpay Özalan'la birlikte Ahmet Şık'a saldırılanlar arasında yer alıp, bir de yumruk atan vekillerden biri. Eyyüp Kadir İnan'ın, Meclis'teki Can Atalay oturumundaki Ahmet Şık'a saldırısı gündeme oturdu. İnan, 17 Nisan 2023'te İzmir'de stantlarına ziyarette bulunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensubu gençlerle yaptığı sohbetin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada o görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sonrası Alpay Özalan'ın saldırısı sonrası devreye giren AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'da girdi. Görüntülerde onun da Şık'a yumruklu saldırı gerçekleştirdiği görüldü. 2023'te AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan'ın TİP'li gençlerle standta sohbet ettiği görüntüler yeniden gündeme geldi. TİP standına giden İnan'ın TİP'li gençlerle sohbet ettiği görüldü.

TİP'li gençlerle tek tek tokalana İnan'ın TİP'lilerden broşür aldığı görüntülenmişti. Ahmet Şık'a yumruk atan İnan'ın, AKP'nin gençlere yönelik yaptığı çalışmaların anlatıldığı broşürü de gençlere verdiği görülmüştü.

İlgili Haberler
Hayvancılık desteklemesinde yeni dönem
Hayvancılık desteklemesinde yeni dönem
Dilruba içeride bu paylaşımları yapanlar dışarıda. İzmir'deki orman yangını için vicdansız paylaşımlar
İzmir’deki yangında son durum. İşte bölgedeki gelişmeler
Meclis'te arkadan saldıran Alpay'ın aslında kim olduğunu Feyyaz Uçar açıklamıştı
Yılmaz Özdil gece yarısı 2 bomba paylaşım yaptı. Biri Alpay Özalan'ı biri Özgür Özel'i sabaha kadar uyutmayacak
Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verildi
Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırıp kaçmasının yakın görüntüleri ortaya çıktı
Meclis'te konuşan Ahmet Şık'a ilk yumruğu Alpay Özalan vurdu. Ahmet Şık yere kapaklandı
Son Haberler
Türkmenistan Büyükelçisi güven mektubunu sundu Dünya
Türkmenistan Büyükelçisi güven mektubunu sundu
İzmir yanarken İzmir milletvekili. Şimdi bu bizim vekilimiz mi? Öbür boyu maaşını biz mi vereceğiz? Gündem
İzmir yanarken İzmir milletvekili. Şimdi bu bizim vekilimiz mi? Öbür boyu maaşını biz mi vereceğiz?
Hayvancılık desteklemesinde yeni dönem Ekonomi
Hayvancılık desteklemesinde yeni dönem
Tokayev Endonezya Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti Dünya
Tokayev Endonezya Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti
Mücbir sebep haline vergi borcuna ilave süre imkanı Gündem
Mücbir sebep haline vergi borcuna ilave süre imkanı
Kazakistan, Çin'den gelen çiçekleri imha etti Dünya
Kazakistan, Çin'den gelen çiçekleri imha etti
Tacikistan toplu taşımada ödeme sistemini geliştiriyor Dünya
Tacikistan toplu taşımada ödeme sistemini geliştiriyor