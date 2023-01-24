Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başvuru tarihleri merak ediliyor. 2023 yılı TUS sınavına girecek adaylar ÖSYM’nin TUS sınav tarihini araştırıyor. Peki, Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman? 2023 TUS başvuru tarihi nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girecek adaylar TUS sınavına dair pek çok bilgiyi arama motorlarında araştırıyor. Peki, Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman?

2023 TIPTA UZMANLIK SINAVI TUS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

2023 TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS sınavı tarihleriyle birlikte başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; 2023 TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.