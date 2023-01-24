24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman? 2023 TUS başvuru tarihi nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman? 2023 TUS başvuru tarihi nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavı tarihleri ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. 2023 yılı TUS sınavı ve TUS başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman? 2023 TUS başvuru tarihi nedir?

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:17
Takip Et

Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman? 2023 TUS başvuru tarihi nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman? 2023 TUS başvuru tarihi nedir?
+
Aa
-

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başvuru tarihleri merak ediliyor. 2023 yılı TUS sınavına girecek adaylar ÖSYM’nin TUS sınav tarihini araştırıyor. Peki, Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman? 2023 TUS başvuru tarihi nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girecek adaylar TUS sınavına dair pek çok bilgiyi arama motorlarında araştırıyor. Peki, Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ne zaman?

2023 TIPTA UZMANLIK SINAVI TUS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

2023 TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS sınavı tarihleriyle birlikte başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; 2023 TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
2
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
3
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
4
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
5
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
7
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.