TİP'ten Gökhan Zan sürprizi

6 Şubat depremlerinin ardından İYİ Parti'ye katılarak milletvekili adayı olan eski milli futbolcu, Meclis'e girememiş ve ardından partiden ayrılma kararı almıştı.

Gökhan Zan istifa kararının ardından yaptığı açıklamada "Siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylıların sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk olmuştu. Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den istifa sürecini anlatmış ve CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Lütfü Savaş olarak ilan edilmesine de tepki göstermişti.

YAYIN SONRASI TELEFONLAR SUSMADI

Gazeteci İsmail Küçükkaya bugünkü yayınında Gökhan Zan'a programdaki açıklamalarının ardından partilerden telefon yağdığını ifade etti.

TİP'TEN GÖKHAN ZAN SÜPRİZİ

TİP'ten eski milli futbolcu Gökhan Zan'a adaylık teklifi gittiğini iddia eden İsmail Küçükkaya, "TİP Genel Başkanı aramış, 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?' diye. Daha sonra Meral Akşener aratmış. Kürşad Zorlu aramış. Hem sözleri için değerlendirmelerde bulunmuş. Hem de adaylık yoklaması yapmış." ifadelerini kullandı