TIR 2 kişiye mezar oldu

Kaynak: İHA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünel çıkışı şarampole devrilen TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, gece yarısı Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tünel çıkışında meydana geldi. Adıyaman yönüne seyreden Abdullah Dağbaşı idaresindeki 02 HP 280 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

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Kazada sürücü Abdullah Dağbaşı ile yanında bulunan Yusuf Donat olay yerinde hayatını kaybetti, Halil Toprak ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Araçta sıkışan yaralı ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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