TIR, Ambulansı biçti! Sağlık personelleri yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
TIR, Ambulansı biçti! Sağlık personelleri yaralandı

Çubuk-Ankara Yolu üzerinde hasta taşıyan bir ambulans ile TIR sürücüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 3’ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çubuk-Ankara Yolu üzerindeki Güldarpı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasta taşıyan F.Y. yönetimindeki 06 FM 6472 plakalı ambulans ile S.A. idaresindeki 34 KKM 701 plakalı TIR çarpıştı.

Kazada ambulans sürücü F.Y. ile sağlık personelleri M.B., C.Y., hasta yakını N.T. ve henüz ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü S.A., gözaltına alındı. Yaralılar, Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR, Ambulansı biçti! Sağlık personelleri yaralandı

TIR, Ambulansı biçti! Sağlık personelleri yaralandı

TIR, Ambulansı biçti! Sağlık personelleri yaralandı

TIR, Ambulansı biçti! Sağlık personelleri yaralandı

TIR, Ambulansı biçti! Sağlık personelleri yaralandı

TIR, Ambulansı biçti! Sağlık personelleri yaralandı

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