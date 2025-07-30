TIR bariyerlere girdi: Ortalık savaş alanına döndü!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde TIR aracı bariyerlere çarparak dorsesinde bulunan turşular yola savruldu.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce Sakarya sınırı Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine giden TIR aracı yoldan çıkarak refüjde bulunan bariyerlere girdi. Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan kutulardaki turşular yola saçıldı yol trafiğe kapandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye Jandarma, Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri vatandaşlarında yardımı ile yolda bulunan malzemeleri yol kenarına atken, TIR'da çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Yolun trafiğe kapalı kaldığı sürede uzun araç konvoyu oluştu. Araçların ve malzemelerin yoldan kaldırılmasıyla yol İstanbul istikametine trafiğe açıldı.

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