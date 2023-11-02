Tır belediye otobüsüne arkadan çarptı. Faciadan dönüldü

Kocaeli'de seyir halindeki tır aynı yönde giden belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 9 yolcu yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tır belediye otobüsüne arkadan çarptı. Faciadan dönüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi D- 100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda A.Ö. idaresindeki 59 AFC 755 plakalı Ford marka tır, aynı yönde giden M.Y. hakimiyetindeki 41 AIG 560 plakalı BMC marka belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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