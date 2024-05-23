Tır dorsesi demir yığınına döndü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir tırın dorsesi alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Yunanistan'dan yüklediği alüminyum kapakları Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikaya götüren 34 LR 2234 plakalı tır, Süleymanpaşa ilçesi Karaevli mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü Y.G., aracı güvenli bir yere park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Ancak, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dorsenin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.