Tır ile çarpışan aracın sürücüsü 5.46 promil alkollü çıktı

Kaza, Edirne-Havsa D-100 karayolu yeni Kırklareli kavşağında meydana geldi. Semih B. yönetimindeki 22 EF 823 plakalı otomobil ile Ramazan B. idaresindeki ham inşaat demiri yüklü tır çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 3 kişinin tedavisini ambulansta gerçekleştirdi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçları kontrol ederek gerekli önlemleri aldı. Jandarma, trafik akışını tek şeritten sağlayarak olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir aldı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Semih B.'ye alkolmetre kontrolü yaptı ve 5.46 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca, Semih B.'nin daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi ve kendisine 20 bin lira idari para cezası uygulandı.