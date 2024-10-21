Tır ile çarpışan aracın sürücüsü 5.46 promil alkollü çıktı

Kaynak: İHA
Tır ile çarpışan aracın sürücüsü 5.46 promil alkollü çıktı

Edirne'de araç, demir yüklü tırla çarpıştı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada, araç sürücüsünün 5.46 promil alkollü olduğu ve daha önce de ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza, Edirne-Havsa D-100 karayolu yeni Kırklareli kavşağında meydana geldi. Semih B. yönetimindeki 22 EF 823 plakalı otomobil ile Ramazan B. idaresindeki ham inşaat demiri yüklü tır çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 3 kişinin tedavisini ambulansta gerçekleştirdi.

aw313153-06.jpg

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçları kontrol ederek gerekli önlemleri aldı. Jandarma, trafik akışını tek şeritten sağlayarak olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir aldı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Semih B.'ye alkolmetre kontrolü yaptı ve 5.46 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca, Semih B.'nin daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi ve kendisine 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Son Haberler
Feyza Altun: Bi mikrop gündemi değiştirmesin. Yenidoğan skandalı unutulmasın!
Feyza Altun: Bi mikrop gündemi değiştirmesin. Yenidoğan skandalı unutulmasın!
Kerem Aktürkoğlu 26. yaşını 21 bin kişiyle kutladı
Kerem Aktürkoğlu 26. yaşını 21 bin kişiyle kutladı
Kışa girmeden cildinizi bu yöntemlerle yenileyin
Kışa girmeden cildinizi bu yöntemlerle yenileyin
Konya polis memurunun aracını kundaklayan şüpheli tutuklandı
Konya polis memurunun aracını kundaklayan şüpheli tutuklandı
'Saygı1' konseri bu kez Sertap Erener için yapılacak
'Saygı1' konseri bu kez Sertap Erener için yapılacak