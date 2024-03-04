TIR ile çarpışan motokurye hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
TIR ile çarpışan motokurye hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, motosikletiyle bir TIR ile çarpışan motokurye Ahmet Arda (60), hayatını kaybetti.

Kaza, Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Işıklar mevkisinde 19.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir TIR ile Ahmet Arda'nın kullandığı 41 ARY 224 plakalı motosiklet çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Ahmet Arda'nın cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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