Tır ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile fabrika işçilerini taşıyan servis aracı çarpıştı. Kazada yaralanan 11 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile fabrika işçilerini taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

kaza1.jpgEdinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 33 DRD 66 plakalı tır, kavşakta dönüş yapan 06 JRT 45 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

kaza2.jpgKazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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