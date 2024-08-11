Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 çocuk öldü

Alınan bilgiler kapsamında Niğde - Kayseri yolu Karaatlı Kavşağında yaşanan kazda; 14 yaşındaki Abdulkadir Y.'nin kullandığı motosiklet kavşakta kafa kafaya tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ekipler 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü Abdulkadir Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Abdulkadir Y. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. kaybetti.

Kazaya karışan tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.