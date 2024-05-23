Tır ile otomobil çarpıştı. 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tır ile otomobil çarpıştı. 1 yaralı

Samsun'da bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir vatandaş yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'ndaki eski Makro Kavşağı'nda otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihan Akın'ın kullandığı 05 FR 144 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Korkmaz'ın kullandığı 73 AAS 447 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Aynur Akın yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw211171-01.jpg

aw211171-02.jpg

aw211171-03.jpg

aw211171-04.jpg

aw211171-05.jpg

Son Haberler
Seren Serengil'den İmamoğlu’na sokak havaları çağrısı Magazin
Seren Serengil'den İmamoğlu’na sokak havaları çağrısı
Emekli generallere konuşma yasağı geliyor. Kanun teklifi verildi Gündem
Emekli generallere konuşma yasağı geliyor. Kanun teklifi verildi
Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi
Annesini kil maskesiyle gören bebek korkudan ağladı Video
Annesini kil maskesiyle gören bebek korkudan ağladı
Kamyonetle motosiklet çarpıştı Yerel Haberler
Kamyonetle motosiklet çarpıştı
Seyir halindeki TIR’ın dorsesi alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki TIR’ın dorsesi alev alev yandı