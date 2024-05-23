Tır ile otomobil çarpıştı. 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'ndaki eski Makro Kavşağı'nda otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihan Akın'ın kullandığı 05 FR 144 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Korkmaz'ın kullandığı 73 AAS 447 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Aynur Akın yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.