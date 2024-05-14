Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu Yahşihan Kavşağı'nda meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki tır, N.Y. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. 1

12 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.Y. ile yanında bulunan A.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kazada kullanılamaz duruma gelen LPG'li otomobilin yanma ve patlama riskine karşı itfaiye ekipleri tarafından önlem alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmadan sonra otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.