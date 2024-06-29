TIR ile otomobil çarpıştı! Korkunç anlar kamerada

Kaynak: DHA
TIR ile otomobil çarpıştı! Korkunç anlar kamerada

Mardin'de meydana gelen ve bir TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 6 kişinin yaralandığı korkunç kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı kavşağında trafik ışıklarında duran bir otomobilin yeşil ışık yanınca harekete geçtiği ve bu esnada hızla gelen bir TIR'ın kırmızı ışık ihlali yaparak otomobile çarptığı görülüyor.

Kaza, öğlen saatlerinde Mardin-Diyarbakır karayolu üzerindeki Mazıdağı kavşağında gerçekleşti. Henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (40), Halil Ç. (31) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu ve entübe edildiği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, 1'i ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Görüntülerde, Mazıdağı kavşağında trafik ışıklarında bekleyen otomobilin, yeşil ışıkla birlikte yola çıktığı ve bu sırada hızla ilerleyen TIR'ın kırmızı ışıkta durmadan otomobile çarptığı anlar dikkat çekiyor.

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