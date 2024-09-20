Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Korkunç kaza, öğleden sonra İslahiye-Nurdağı yolunun 6'ncı kilometresinde yaşandı. Nurdağı yönüne ilerleyen Erdal N.(51) hakimiyetindeki 13 KB 227 plakalı minibüs, Ali Ç.(45) idaresindeki 80 AFE 351 plakalı otomobil ile Ahmet E.'nin (29) kullandığı 01 FJ 401 plakalı otomobil ile çarpıştı

Zincirleme kazada sürücüler yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.