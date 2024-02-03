TIR kasasında 58 kaçak Afgan yakalandı

Kaynak: DHA
TIR kasasında 58 kaçak Afgan yakalandı
Bitlis’te jandarma ekiplerinin durdurduğu bir TIR’ın kasasında gizlenmiş 58 kaçak Afgan yakalandı. Jandarma ekipleri kaçakları Türkiye’ye getiren 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Bitlis’te, jandarmanın durdurduğu TIR'ın dorsesinde, brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Diyarbakır kara yolundaki Tanrıyar Karakolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir TIR'ı durdurup arama yaptı. TIR'ın brandayla kapalı dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirtilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bitlis Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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