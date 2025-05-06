TIR Kontrolden çıktı! Yolcu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
TIR Kontrolden çıktı! Yolcu hayatını kaybetti

Hatay Reyhanlı-Kumlu yolunda bir TIR sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. Takla atarak şarampole yuvarlanan TIR sürücü yaralı olarak kurtulurken, 39 yaşındaki Can Y, hayatını kaybetti.

Hatay'da takla atarak ters dönen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı-Kumlu kara yolunun Terzihöyük Mahallesi mevkisinde yaşandı. A.Ç. (25) idaresindeki 31 SC 321 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, yolcu konumundaki Can Y.'nin (39) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralanan tır sürücüsüyse sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TIR Kontrolden çıktı! Yolcu hayatını kaybetti

TIR Kontrolden çıktı! Yolcu hayatını kaybetti

TIR Kontrolden çıktı! Yolcu hayatını kaybetti

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