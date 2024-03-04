Tır, park halindeki aracın üzerine devrildi

12:00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 120 sokakta meydana gelen olayda alınan bilgiye göre tekstil ürünleri yüklü tır , ürünleri teslim etmeye gittiği esnada virajı alamayıp devrildi. Park halinde bulunan araçların üzerine düşen tır büyük paniğe sebep oldu.
Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tırda ve üzerine düştüğü araçta maddi hasar oluştu. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.