TIR samanlarla yandı

Kaynak: İHA
TIR samanlarla yandı

Şanlıurfa'da saman yüklü TIR devrildi. Samanlarla birlikte yanan TIR kısa sürede demir yığınına döndü.

Şanlıurfa-Bozova yolunun Kızlar Mahallesi mevkisinde Enes Y. idaresindeki 33 DDD 25 plakalı saman yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonrakı TIR'ın dese kısmı yanmaya başlarken, sürücü araçtan yaralı olarak kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

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