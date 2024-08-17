TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı

Erhan Songür
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı

Bir TIR şoförü, aracının geçişini engelleyecek şekilde park edilen bir otomobili tek başına kaldırarak yolunu açtı.

Bir TIR şoförü, park halinde bulunan bir otomobilin aracının geçişini engellemesi üzerine beklenmedik bir çözüm üretti. Olay, şoförün, aracını geçirebilmek için otomobili tek başına kaldırıp yolunu açmasıyla sonuçlandı. Şoförün gösterdiği bu kuvvet ve kararlılık, çevredeki kişiler tarafından anbean kaydedildi.

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Görüntülerde, TIR şoförünün önce durumu değerlendirdiği, ardından fiziksel gücünü kullanarak otomobili yerinden kaldırdığı ve park edildiği yerden çekip kenara koyduğu görülüyor. Bu ilginç anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenlerin ilgisini çekti.

TIR şoförünün bu hareketi, araçlarını gelişigüzel park eden sürücülere bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

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