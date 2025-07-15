TIR sürücüsü trafikte terör estirdi! Her şey anbean kameraya yansıdı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında D-110 Karayolu Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçe İstanbul istikametinde meydana geldi. Tekirdağ çıkışında 34 HFR 687 plakalı TIR'ın, trafikteki araçlara selektör yaparak taciz edici şekilde ilerlediği anlarda önündeki otomobildekiler kısa süreli korku dolu anlar yaşadı.

Tehlikeli anları bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yolda bulunan vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Olayın tanıklarından Azad Akbaloğlu, şunları söyledi:

"Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Marmaraereğlisi ilçesine doğru saat 12.30 sıralarında seyir halindeydim. Sağ şeritte ilerliyordum. Arkamdan yüksek hızla gelen bir tırı fark ettim. Selektör yaparak yaklaştı. Önümde başka bir araç vardı ve yol veremedim. Bunun üzerine önüme geçerek selektörle ve hızla taciz etmeye başladı. Sağ şeritte olmama rağmen beni sıkıştırdı. İlk fırsatta ve ardından ikinci kez sol şeritten üzerime direksiyonu kırarak beni yoldan çıkarmaya çalıştı. Bu resmen cana kast etmektir. Kendisinden şikayetçiyim. Yetkililerden bu konuda gereken cezanın verilmesini talep ediyorum."