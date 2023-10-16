Tıra çarpan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kocaeli mevkiinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.