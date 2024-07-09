Tıra çarpınca bir daha doğrulmadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, 33 ATC 593 plakalı tır ile 38 AKL 433 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine hızla intikal eden ekipler, yaralanan kimsenin olmadığını tespit etti. Polis ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemelerin ardından araçları bulundukları yerden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.